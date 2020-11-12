Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak? - Son Dakika

Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak?

12.11.2020 00:43

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin VOA Türkçe'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin VOA Türkçe'ye önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, İstanbul'da minimum 7,2 maksimum 7,6 şiddetinde deprem yaşanabileceğini söyledi

Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak?

Naci Görür, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak? - Son Dakika


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