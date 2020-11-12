Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak? - Son Dakika

Beklenen İstanbul Depremi Kaç Büyüklüğünde Olacak?
12.11.2020 00:43
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin VOA Türkçe'ye önemli açıklamalarda bulundu.
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin VOA Türkçe'ye önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, İstanbul'da minimum 7,2 maksimum 7,6 şiddetinde deprem yaşanabileceğini söyledi
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