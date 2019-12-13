Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu - Son Dakika
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Bel fıtığından spor yaparak kurtuldu

6 saat önce

Bağcılar'da 2 yıldır bel fıtığı, bel düzleşmesi ve bel kayması nedeniyle hayatı zindana dönen ve doktorunun "Ameliyattan başka çare yok" dediği Emine Arslan, hastalığını spor yaparak yendi.

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Bağcılar'da 2 yıldır bel fıtığı, bel düzleşmesi ve bel kayması nedeniyle hayatı zindana dönen ve doktorunun "Ameliyattan başka çare yok" dediği Emine Arslan, hastalığını spor yaparak yendi.


Bel fıtığı, bel kayması ve bel düzleşmesi rahatsızlığı yaşayan Emine Arslan'a (39) doktoru hastalıktan kurtulmanın tek yolunun ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat sonucunda ne olacağını bilemediğinden operasyona karşı çıkan Arslan, başka bir çözüm yolu olabilir düşüncesiyle Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'ndeki spor salonuna başvurdu. Spor eğitmeni Ayşe Aydın, Arslan'a içinde ufak fitness ekipmanlarının bulunduğu uygun bir egzersiz program hazırladı. Arslan hem fizik tedaviye gitti hem de haftanın üç günü spor yaparak 3 ayda hastalığından kurtuldu.


"İlk günler zor geldiği için spordan kaçıyordum"


2 yıldır ağrılarının yanında sağ ayağındaki uyuşukluk nedeniyle de yürüyemediğini belirten Arslan, geçirdiği iyileşme sürecini şöyle anlattı: "Belimdeki rahatsızlıkların yanında ayakta durabilmek için kortizon iğnesi de vuruluyordum. Doktor ameliyattan başka çarem olmadığını söyledi. Ameliyat istemediğim için spora başvurdum. İlk günler zor geldiği için spor hocamın dediğini yapmadan kaçıyordum. Sonra onun desteğiyle hem verdiği beslenme programına uydum hem de spora devam ettim. Şimdi çok iyiyim. Doktor filmlerimi gördü ve ameliyata ihtiyaç kalmadığını söyledi. Hastalığımı yendiğim içim çok mutluyum. Ağrı ve sızıdan aileme zaman ayıramıyordum. İşlerim hep yarım kalıyordu. İyileştim ve düzenli bir hayatım oldu. Artık eşim ve çocuklarımla ilgilenebiliyorum." Bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür eden Arslan, kendi gibi rahatsızlık yaşayanlara spor yapmayı tavsiye etti. - İSTANBUL

Emine Arslan, Aydın Arslan, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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