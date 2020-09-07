Belarus'ta öfke büyüyor Yüzlerce kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Belarus'ta öfke büyüyor Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Sonat KEREM KİEV, (DHA) ? Belarus'ta devlet başkanlığı seçim sonuçlarına hile karıştığı iddiasıyla muhaliflerin 29 gün önce başlattığı gösteriler, dün de devam etti. Başkent Minsk'te 100 bin kişinin katıldığı protestolara polis sert müdahale etti, 633 kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçim sonuçlarına hile karıştığı iddiasıyla muhaliflerin 29 gün önce başlattığı gösteriler, sürüyor. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen başkent Minsk'in merkezinde toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Birlik Yürüyüşü' adlı gösteriye katılan muhalifler Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko aleyhine sloganlar attı.Rus Ria ajansının görüştüğü Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, gösteriler sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

'SİVİLLER DE PROTESTOCULARA MÜDAHALE ETTİ'

Öte yandan gösteriler sırasında polisle beraber hareket eden sivil giyimli bazı kişilerin de protestoculara müdahale ettiğini bildirdi. Eylemcilere göz yaşartıcı sprey ve coplarla müdahale edildiği belirtildi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından 'seçimlere hile karıştığı' iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.