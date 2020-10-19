Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı

19.10.2020 10:02

Son dakika haberler: Belarus'ta muhalefetin dün yapmak istediği mitingine polis engel olunca gece yarısına kadar devam eden çatışmalarda 242 kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta muhalefetin dün yapmak istediği mitingine polis engel olunca gece yarısına kadar devam eden çatışmalarda 242 kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalefet kanadı sokakta gösterilerine devam ederken dün yapılmak istenen mitinge polis tarafından müdahale edildi. Binlerce kişinin sokağa çıkmasıyla öğle saatlerinde başlayan çatışmalar gece yarısına kadar devam etti. Polisin biber gazı ve plastik mermiler ile dağıtmaya çalıştığı göstericiler, polise karşı büyük bir direniş gösterdi. Son zamanların en yoğun çatışmalarının yaşandığı başkent Minsk sokaklarındaki gösterilerde 242 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Belarus İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, bazı gösterilerin yaralandığı ve bu kişilerle ilgili hastanelerden bilgiler alınmaya çalışıldığı belirtildi.

Belarus'un muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya güvenlik gerekçesiyle sığındığı Litvanya'dan Devlet Başkanı Lukaşenko'ya 25 Ekim'e kadar görevi bırakması çağrısında bulunmuştu. Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun görevi bırakmaması durumunda protestoların şiddetinin artacağını ve ülkede genel grev ilan edileceği tehdidinde bulunmuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı

Aleksandr Lukaşenko, Muhalefet, Belarus, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Belarus'taki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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