Belçika Adalet Bakanı: "Belçikalı Deaş'lıların Çocuklarını Geri Getireceğiz"
1 saat önce
Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.
Belçika
Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye
'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.
Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika'ya getirilmesi için hükumete talimat vermiş, Göç Bakanı Maggie de Block ise karara itiraz ederek sadece çocukları sahipleneceklerini açıklamıştı. Belçika Adalet Bakanı Koen Geens ise Suriye'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Geens, "Zaten hükumetimiz 2017'de Suriye'de bulunan Belçikalı çocukların geri getirilmesi kararını almıştı. Suriye'den çocukları geri getirmek için uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyoruz" dedi.
YPG herkesi iade etmek istiyor
YPG'nin, toplama kamplarında tutulan DEAŞ'lıların hepsinin ülkelerine geri gönderilmesi çağrısını hatırlatan Bakan Geens, "YPG ile Belçika Dışişleri Bakanlığı
arasında DEAŞ militanı iki annenin ülkemize geriye getirilip getirilmemesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Hükumet olarak biz sadece 6 çocuğu değil aynı zamanda Suriye'de 10 yaş altı olan çocukları da geri getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58 Kaynak: İHA
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