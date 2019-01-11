Belçika Adalet Bakanı: "Belçikalı Deaş'lıların Çocuklarını Geri Getireceğiz"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?