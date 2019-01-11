Son Dakika Haberleri: Belçika Adalet Bakanı: "Belçikalı Deaş'lıların Çocuklarını Geri Getireceğiz"

Belçika Adalet Bakanı: "Belçikalı Deaş'lıların Çocuklarını Geri Getireceğiz"

1 saat önce

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Belçika Adalet Bakanı:
Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Suriye'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika'ya getirilmesi için hükumete talimat vermiş, Göç Bakanı Maggie de Block ise karara itiraz ederek sadece çocukları sahipleneceklerini açıklamıştı. Belçika Adalet Bakanı Koen Geens ise Suriye'deki Belçikalı DEAŞ militanlarının çocuklarını geri getirmek için çalışmalara başlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Geens, "Zaten hükumetimiz 2017'de Suriye'de bulunan Belçikalı çocukların geri getirilmesi kararını almıştı. Suriye'den çocukları geri getirmek için uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyoruz" dedi.

YPG herkesi iade etmek istiyor

YPG'nin, toplama kamplarında tutulan DEAŞ'lıların hepsinin ülkelerine geri gönderilmesi çağrısını hatırlatan Bakan Geens, "YPG ile Belçika Dışişleri Bakanlığı arasında DEAŞ militanı iki annenin ülkemize geriye getirilip getirilmemesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Hükumet olarak biz sadece 6 çocuğu değil aynı zamanda Suriye'de 10 yaş altı olan çocukları da geri getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58 Kaynak: İHA

Suriye, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:13:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika Adalet Bakanı: "Belçikalı Deaş'lıların Çocuklarını Geri Getireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]