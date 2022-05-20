Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme yaşı 16'ya indi - Son Dakika
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Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme yaşı 16'ya indi

20.05.2022 11:15
Belçika'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy verme yaşı 16'ya indi

Belçika'da, gelecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme yaşı 16'ya düşürüldü.

Belçika'da, gelecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme yaşı 16'ya düşürüldü.

Federal parlamentoda dün yapılan oylamada AP seçimleri için seçme yaşı 18'den 16'ya indirildi.

Böylece 11 milyon 400 bin nüfuslu ülkedeki 270 bin civarı genç, 2024'te düzenlenecek seçimde oy verebilecek.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler içinde Avusturya, Malta ve Yunanistan da seçme yaşını daha önce 18'den düşürmüştü.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, yaptığı açıklamada "Gençler, onlara demokrasimize aktif katılma şansı vermemiz sayesinde seslerini duyurabiliyorlar ve (gençlerin) siyasete olan ilgilerini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Belçika'da ise halen 18 yaş ve üstü kişiler seçimlerde oy kullanabiliyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Parlamentosu, Belçika, Güncel, Son Dakika

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