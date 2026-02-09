Belçika'da Helikopter Bakımında Çin Tehdidi - Son Dakika
Belçika'da Helikopter Bakımında Çin Tehdidi

09.02.2026 19:59
Belçika'nın NHV şirketinin helikopter bakımını devretme planı, güvenlik endişeleri nedeniyle soruşturuldu.

Belçika askeri istihbaratı Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV), ülkenin satın almaya karar verdiği helikopterlerin bakımını üstlenmek isteyen "NHV" isimli şirketin, Çinli şirkete devredilme planına güvenlik endişesi nedeniyle soruşturma açtı.

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT'nin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, NHV, Belçika'nın 2025 sonunda satın almaya karar verdiği 20 Airbus "H145M" helikopterlerin bakımını üstlenmek için teklifte bulundu.

Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, bu teklifte bulunan NHV'nin Çinli GDAT şirketinin kontrolündeki İrlanda merkezli "GD Helicopter Finance (GDHF)" şirketi tarafından satın alınması işleminin, ADIV tarafından soruşturma altına alındığını belirtti.

Yetkili, "Çin'in hava sistemlerimizi izlemesine izin vermek fazla ileri gitmek olur." ifadesini kullandı.

Bir başka yetkili de "Helikopterlerin bakımını Flaman bir şirkete vermek isterdik ancak Çin işin içindeyken tamamen farklı bir bağlamdan söz ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Habere göre, hükümet mevcut durumdan memnun olmazken; söz konusu devir işlemi, stratejik sektörlerde yabancı yatırımların güvenlik gerekçesiyle engellenmesine olanak tanıyan kurallar kapsamında soruşturmaya alındı.

Merkezi Belçika'nın Flaman bölgesinde bulunan NHV'den VRT'ye yapılan açıklamada, devrin ardından şirketin işleyişi, iç denetimi ve yönetiminde değişiklik olmayacağı kaydedilerek, "NHV, Avrupa mülkiyetinde kalacak ve Çinli GDAT tarafından doğrudan kontrol edilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

NHV, 22 Aralık 2025'te şirketin Çinli GDAT'ın kontrolündeki GDHF tarafından devralınacağını ve bu işlemin 2026'nın ilk çeyreğinde hayata geçirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

