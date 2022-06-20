Belçika'da alım gücü azalan işçiler greve gitti - Son Dakika
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Belçika'da alım gücü azalan işçiler greve gitti

20.06.2022 14:17

- Belçika'da alım gücü azalan işçiler greve gitti Belçika'da ülkenin en büyük sendikaları tarafından ortak olarak düzenlenen grevde işçiler, alım gücünün azalmasını protesto ederek, hükümetten maaşları düzenleyen yasada iyileştirme yapmasını istedi.

- Belçika'da alım gücü azalan işçiler greve gitti

BRÜKSEL - Belçika'da ülkenin en büyük sendikaları tarafından ortak olarak düzenlenen grevde işçiler, alım gücünün azalmasını protesto ederek, hükümetten maaşları düzenleyen yasada iyileştirme yapmasını istedi.

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar, iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor. Belçika'nın önde gelen en büyük sendikalarından FGTB, CSC ve CGSLB sendikaları ortak karar alarak alım gücündeki azalmaya karşı Başkent Brüksel'de toplandı. Binlerce grevcinin Brüksel Kuzey Garında başlayan protestoları güç gösterisi olarak nitelendiren sendikalar 1996 tarihli yasa çerçevesinde 2023-2024 yılları için maaş artış oranlarını yeniden düzenlemeye hazırlanan hükümete iyileştirme çağrısında bulundu. Yüzde 0,04 otomatik maaş artışı sistemi bulunan Belçika'da artan enflasyonla birlikte bu oranın yetersiz geldiği ve iyileştirmenin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Tüm gidiş uçuşlar iptal

Grev nedeniyle Brüksel Uluslararası Zaventem Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi. Gelen yolculara hizmet sunulacağı ancak yolcu güvenliğinin garanti edilemeyeceği duyuruldu. Söz konusu grev nedeniyle birçok uçuşun Charleroi ve Ostende havaalanlarına kaydırıldığı, buralarda da yoğunluk nedeniyle aksamalar ve gecikmeler yaşandığı bildirildi. Brüksel Güney Havaalanı olarak da bilinen Charleroi Havaalanı'nın aşırı yoğunluktan etkilendiği bildirildi.

Sınava gidecek öğrenciler mağdur oldu

Öte yandan, şehir içi toplu ulaşım seferleri de grev nedeniyle durdu. STIB ve de Lijn adlı toplu ulaşım işletmelerinin çalışanlarının da greve katılması, yıl sonu sınavları sürecinde olan öğrencilere engel oldu. Okullar sınava gelemeyen öğrenciler için özel bir değerlendirme yapılacağını duyurdu. Devlet Demiryolları ise greve destek verdiğini, greve katılmak isteyenlerin ülkenin her yerinden Başkente taşıma görevini üstlendiklerini ve ek seferler konduğunu açıkladı.

Çöpler toplanmadı

Brüksel'de Bölge Hükümetine bağlı temizlik işletmesi de greve katılacağını duyurdu. Bu nedenle Başkentin büyük bir kısmında çöpler toplanmadı. "Halkımızdan özür dileriz" paylaşımı yapan temizlik işletmesi yönetimi çalışanların hayat pahalılığını protesto etmek için bu greve katılma kararı aldıklarını duyurdu.

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Kaynak: İHA

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