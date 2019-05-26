Son Dakika Haberleri: Belçika'da Sarı Yelekli eylemcilere polisten sert müdahale

Belçika'da Sarı Yelekli eylemcilere polisten sert müdahale

4 saat önce

Brüksel'de Kuzey Tren Garı önünde toplanarak kent merkezine yürümek isteyen Sarı Yeleklilerin eylemi şiddete dönüştü. Slogan atarak polis barikatını aşmaya çalışan eylemcilere polis sert müdahalede bulundu.

Belçika'da Sarı Yelekli eylemcilere polisten sert müdahale, System.String[]
Brüksel'de Kuzey Tren Garı önünde toplanarak kent merkezine yürümek isteyen Sarı Yeleklilerin eylemi şiddete dönüştü. Slogan atarak polis barikatını aşmaya çalışan eylemcilere polis sert müdahalede bulundu.

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sonrası bazı eylemciler yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Sosyal adaletsizliği protesto etmek isteyen eylemcilerin arasında bulunan bazı maskeli kişilerin çevreye zarar vermeye çalıştığı görüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:38 
Brüksel, Polis, Dünya
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