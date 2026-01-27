Belçika'da Sığınma Başvurusu Krizi - Son Dakika
Belçika'da Sığınma Başvurusu Krizi

27.01.2026 17:23
Belçika'da 24 binden fazla sığınma başvurusu var, personel yetersizliği sorunu devam ediyor.

Belçika'da 24 bini aşan sığınma başvurusu sonuçlandırılmayı beklerken, iltica sisteminde personel yetersizliği sorununun sürdüğü bildirildi.

Belçika Mülteciler ve Vatansızlar Genel Komiserliği (CGRA) Başkanı Sophie Van Balberghe, ülkenin Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'a röportaj verdi.

Buna göre, Van Balberghe, kurumda bekleyen sığınma başvurusu sayısının 24 bini aştığını, iş yükünü karşılamak için yeterli personelin bulunmadığını söyledi.

Geçen sene CGRA'nın 25 bin 920 karar aldığını belirten Van Balberghe, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azaldığını ancak dosyaların daha karmaşık hale geldiğini aktardı.

Van Balberghe, özellikle ağır suçlardan hüküm giyenlerin statülerinin geri alınmasına ilişkin dosyaların yoğun hukuki inceleme gerektirdiğini vurguladı.

Bekleyen dosya sayısının yüksekliğinin son yıllarda artan iltica başvurularından kaynaklandığına işaret eden Van Balberghe, Kovid-19 sonrası dönemde 4 yıldır süren yoğun başvuru akışının sistem üzerinde kalıcı baskı oluşturduğunu söyledi.

Van Balberghe, yapılan personel takviyelerine rağmen insan kaynağının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Başvuruların azaltılmasında "ikincil göç" olarak adlandırılan, başka bir AB ülkesinde iltica başvurusu yapmış kişilerin Belçika'da yeniden başvuru yapmasının önemli rol oynadığını belirten Van Balberghe, bu tür başvuruların 2025 yazından itibaren azaldığını aktardı.

Van Balberghe, tekrarlanan başvuruların da sistem üzerinde yük oluşturduğunu kaydetti.

Haziranda yürürlüğe girmesi planlanan AB Göç ve İltica Paktı'na hazırlık kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerinin altını çizen Van Balberghe, hızlandırılmış prosedürlerin artacağını ancak kararların hızlandırılmasının kaliteyi düşürmemesi gerektiğini vurguladı.

Van Balberghe, "Daha hızlı olmak, doğru ve adil karar vermekten ödün vermek anlamına gelmemeli." dedi.

Belçika'da son yıllarda göç politikalarının sertleştiğine ilişkin değerlendirmelere de değinen Van Balberghe, CGRA'nın esasen Cenevre Sözleşmesi ve mevcut hukuki çerçeveye bağlı çalıştığını, bu temel ilkelerin değişmediğini savundu.

Öncelik barınma merkezlerinde kalan başvuru sahiplerine

Barınma krizinin iltica sürecine etkilerine ilişkin soru üzerine Van Balberghe, sokakta yaşayanların mülakatlara çağrılmamasına özen gösterdiklerini, önceliğin barınma merkezlerinde kalan başvuru sahiplerine verildiğini söyledi.

Van Balberghe, hükümetin iltica ve göç alanındaki kurumları tek çatı altında toplama planına da değinerek, yapısal değişikliklerden ziyade karar alma süreçlerinde tarafsızlık ve hukuki bağımsızlığın korunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Belçika'nın barınma konusunda mahkeme kararlarını uygulamamasının hukuk devleti açısından endişe verici olduğunu belirten Van Balberghe, CGRA'nın bu krize katkısının, dosyaları mümkün olan en kısa sürede adil şekilde sonuçlandırarak barınma kapasitesinin rahatlatılmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Belçika'daki sığınmacı krizi

Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde, Belçika devletine karşı binlerce dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına riayet edilmemesi üzerine sığınmacıların davalarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyor.

AİHM'in yüzlerce sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine defalarca kez ihtiyati tedbir kararı almasına rağmen sığınmacılar, sokaklarda kalmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.