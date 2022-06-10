CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika
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CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı

10.06.2022 15:09
CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı

Belçika'nın Charleroi kentinde bir caminin yanında içinde on yıllar öncesine ait dinamit bulunan sandık tespit edilmesi üzerine cami geçici olarak kapatıldı.

Belçika'nın Charleroi kentinde bir caminin yanında içinde on yıllar öncesine ait dinamit bulunan sandık tespit edilmesi üzerine cami geçici olarak kapatıldı.

Charleroi Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Doğru olay yerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Marchienne bölgesinde Belçika Diyanet Vakfı Marchienne au Pont Alaaddin Camisinin hemen yanındaki alanda tarihten kalma dinamit dolu bir sandık bulunduğunu söyleyen Doğru, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin imha için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğru, sokağın tümünün polis güçlerince giriş çıkışlara kapatıldığını, cami ve yanındaki evlerin boşaltıldığını aktardı.

Cami cemaatinden Cengiz Demir de iki hafta öncesinden evlere bilgilendirme için evraklar gönderildiğini, sabah 08.00'den itibaren de caminin kapatıldığını söyledi.

Caminin yaklaşık 600 kişilik cemaatinin cuma namazı için çevre camilere yönlendirildiğini belirten Demir, ilk defa karşılaşılan olayın cemaatte şaşkınlık uyandırdığını dile getirdi.

CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı
CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı
CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı
CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı

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Tarihi caminin çatısı leyleklere yuva oldu Tarihi caminin çatısı leyleklere yuva oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHARLEROİ - Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

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