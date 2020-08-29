Belçika'da yeni Kovid-19 vakaları düşüşte - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan kişi sayısı, salgına karşı alınan tedbirlerin ardından yaklaşık 10 gündür azalıyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 19-25 Ağustos haftasında günlük ortalama yeni Kovid-19 vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 13 düşerek 445 oldu.

Bugüne kadar 83 bin 952 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 886'ya yükseldi.

Belçika'daki hastanelere günde ortalama 17 yeni hasta yatırılıyor, her gün ortalama 5 kişi hayatını kaybediyor.

Belçika'da salgınla mücadelede önlemlerin yaz başında gevşetilmesinden sonra temmuzda artan vaka sayıları üzerine hükümet, yeni tedbirleri devreye sokmuştu.

Bunlar arasında en çok vakanın görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı, başkent Brüksel genelinde maske zorunluluğu, kafe ve restoran müşterilerinin iletişim bilgilerini bırakması mecburiyeti, ülke dışındaki riskli yerlerden gelenlerin 14 gün karantinada kalma ve test yaptırma şartı gibi önlemler yer alıyordu.

Belçika hükümeti, 1 Eylül'de ülkedeki tüm okulların açılmasını da kararlaştırmıştı.