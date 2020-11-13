Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti - Son Dakika
BBC

Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti

13.11.2020 06:32
Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti, System.String[]

Brüksel’de Müslümanların yoğun yaşadığı bir mahallede Kuran yakmayı planlayan beş Danimarkalı aşırı sağcı Belçika tarafından sınır dışı edildi, bir yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklandı.

Sığınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, bu beş kişinin "kamu huzuruna ciddi bir tehdit olduğunu" söyledi.

Danimarkalıların Facebook sayfalarında yer alan bilgilere göre hepsi Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan ile ilişkili.

Paludan da Fransa'da Kuran yakma niyeti nedeniyle Çarşamba günü o ülkeden sınır dışı edilmişti.

Paludan'un Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partisi, İslam ve göç karşıtı bir politikaya sahip.

Partisinin Facebook hesabına yüklediği İslam karşıtı videolar, Paludan'ın bu yıl bir ay hapis yatmasına yol açmıştı.

Bugünkü olayda Brüksel'deki aşırı sağcıları takip eden polis, Faslıların yoğunlukla yaşadığı Molenbeek-Saint-Jean ilçesinde Kuran yakmayı planladığını anladı.

AFP'ye konuşan bir kaynağa göre polis tarafından sorgulanan zanlılar, savcılığa çıkarıldı.





Kendisi de Iraklı bir sığınmacının oğlu olan Sammy Mahdi, sınır dışı kararının doğru olduğunu söyledi:

"Hızla ülkeyi terk etmeleri istendi ve bunu yaptılar."

Paludan 30 Ekim'de Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Kopenhag'daki Fransa Konsolosluğu'na "11 Ekim'de Paris'teki Zafer Takı'nda Kuran yakacağını haber verdiğini" söylemişti.

Bakan Mahdi, "Halihazırda kutuplaşmış olan toplumumuzda daha fazla nefret saçan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

Paludan'ın İsveç'teki Malmö kentindeki destekçileri Ağustos ayında Kuran yakmış, bu eylem şiddet içeren protestolara ve polislerle çatışmalara yol açmıştı.

Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti

Kuran-ı Kerim, Facebook, Brüksel, İslam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti - Son Dakika Dünya

BBC

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