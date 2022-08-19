Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da - Son Dakika
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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

19.08.2022 15:57
Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Huynen, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Valilik makamında bir araya geldi.

Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, sürdürülebilir turizm ve yatırım imkanları değerlendirildi.

Muğla'nın turizmi, kültürü, sağlık potansiyeli, antik kentleri, coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi veren Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın yöresel lezzetlerinin de zengin olduğunu ifade etti.

Muğla'da turizmin yanında tarım ve ticaret alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tavlı, arı ürünleri, çam balı, zeytinyağı ve tıbbı aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla çalışma gerçekleştirdikleri söyledi.

Ziyarete, Belçika Büyükelçiliği Ankara Konsolosu Marc Mouton ile Belçika Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan da katıldı.

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Kaynak: AA

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