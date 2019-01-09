Belçika Vizesiz Seyahat Edebilen İlk Ülke Arasında Sıra Kaybetti
1 saat önce
BELÇİKA Dışişleri Bakanlığı, Belçika vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika'nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında bulunmaya devam ettiğini duyurdu.
BELÇİKA Dışişleri Bakanlığı
, Belçika
vatandaşlarının 184 ülkeye vizesiz giriş yaptığını açıklayarak, Belçika'nın vizesiz seyahat edebilen ilk 10 ülke arasında bulunmaya devam ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Belçika'nın bu yıl 7'nci sırada yer aldığı belirtilerek, "2018'de vizesiz seyahat edebilen ülkeler arasında 6'ncı sıradaydık. 2017'de ise yalnızca 173 ülkeye vizesiz seyahat edebilme olanağına rağmen 4'üncü sırada yer alıyorduk" ifadelerini kullanıldı.
JAPONYA HALA 1 NUMARA
Diğer ülkeler hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Japon
pasaportu dünya sıralamasında 1 numarada yer alıyor ve 190 ülkeye vizesiz erişim imkanı sunuyor. Singapur
ve Güney Kore
ise 189 noktaya vizesiz ulaşım sağlıyor. Listede 3'üncü sırada yer alan Almanya
ve Fransa
vatandaşları ise 188 ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Vizesiz yalnızca 30 ülkeye ayak basabilen Afganistan
ve Irak
vatandaşları ise listenin en kötü durumda olanları" denildi.
Listenin 4 sırasını 187 ülke ile Finlandiya
, İtalya
, İsveç
ve İspanya
paylaşırken 5 sırada 186 ülke ile Norveç
, Avusturya
, Hollanda
, Lüksemburg
, Portekiz
ve ABD
yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45
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