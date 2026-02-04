Belçika, Yedek Askerlikte Yaş Sınırını Kaldırıyor - Son Dakika
Belçika, Yedek Askerlikte Yaş Sınırını Kaldırıyor

04.02.2026 18:19
Belçika, daha fazla yedek asker alabilmek için mevcut yaş sınırını kaldırmayı planlıyor.

Belçika, askeri yedek personel alımını artırmak ve daha geniş bir yetenek havuzundan faydalanmak amacıyla yedek askerlikte uygulanan yaş sınırını kaldırmaya hazırlanıyor.

Flamanca yayın yapan kamu televizyonu VRT'nin haberine göre federal parlamentonun Savunma Komitesi Başkanı ve iktidardaki Yeni Flaman İttifakı (N-VA) milletvekili Peter Buysrogge, yedek askerlik için mevcut üst yaş sınırının kaldırılmasını öngören bir yasa teklifini parlamentoya sundu.

Teklife göre, halihazırda 34 olan sıradan yedek askerler için yaş sınırı ile 50 olan yedek subaylar için yaş sınırı tamamen kaldırılacak.

Buysrogge, konuya ilişkin açıklamasında, "Yedek asker olmak isteyen birçok kişi yaş sınırına takılıyor. Bu da çok sayıda potansiyel adayı kaçırmamıza yol açıyor." ifadesini kullandı.

Belçika Savunma Bakanlığı, her yıl en az bin yeni yedek asker almayı hedeflerken, yaş sınırının kaldırılmasının bu hedefe ulaşmayı kolaylaştıracağı değerlendiriliyor.

Söz konusu girişim, Belçika'nın savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Öte yandan Belçika Kara Kuvvetleri Komutanı Jean-Pol Baugnee, mevcut güvenlik koşullarına bağlı olarak zorunlu askerlik hizmetinin yeniden getirilebileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

