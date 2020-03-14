Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı - Son Dakika Dünya

Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı

6 saat önce

Belçika’daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı, System.String[]

Belçika'dan koronavirüsün tedavisiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Belçika'daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Merkez, bunun koronavirüsün tedevasi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.


VIB'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Belçika, Gent, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 18:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçikalı bilim insanları koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]