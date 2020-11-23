Belediye Başkan Vekili Şahin: "Hizmetten geri kalan mahallelere hizmet getirdik" - Son Dakika

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarının 5'incisini Petrolkent Mahallesinde gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Şahin, "Hizmetten geri kalan mahallelere hizmet getirdik" dedi.

Petrolkent Mahallesinde düzenlenen mahalle buluşmalarına Vali Şahin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Halk toplantısında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlara misafir olduklarını söyledi. Vali Şahin, "Bugün mahalle buluşmaları çerçevesinde sizlere misafir oluyoruz. 5'inci mahalle buluşmamız size denk geldi. Artık havalar soğuyor havanın müsaade ettiği kadar bu çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde kapalı yerlere girmek çok fazla istemiyoruz. Bizler bu mahalle buluşmalarında özelikle belediye olarak sadece belediye değil devletin diğer kurumlarının da yetkililerini buraya çağırdık. Mahallenin hangi sorunları var, bizden beklentileriniz nelerdir, bunları sizlerle konuşalım, imkanlar dahilinde elimizden geldiğince bunları yerine getirelim diye bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Petrolkent Mahallesi bizim dönemizde belediyeyi aldığımızdan bu yana belediye hizmetleri anlamında çok ciddi hizmetler gördü. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Sebebi de Petrolkent Mahallesi bu zamana kadar doğru düzgün hizmet almamasıydı. Hizmette en geride kaldığı için biz de en çok Petrolkent Mahallesine yüklendik. 21 sokakta yaklaşık 16 bin ton asfalt serimi ve 1 bin 500 ton da asfalt yama çalışması yapılmıştır. 17 bin 500 ton asfalt serimi yapılmıştır. 12 bin 800 metre kare parke taşı yapılmış, iki tane yeni yol yapılmış ve iki tane metruk bina yıkılmıştır" dedi. - BATMAN