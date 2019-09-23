Belediye Başkanı Akgül'den Nurten öğretmene tebrik

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilen ve son olarak Hindistan'da AKS Education tarafından "Küresel Öğretmen Ödülü"ne layık görülen Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten öğretmeni görev yaptığı okulunda ziyaret ederek tebrik etti.

Geçen yıl dünyadaki "En İyi 10 öğretmen" arasında gösterilen Nurten Akkuş, bu yıl ise Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından "Küresel Öğretmen Ödülü"nü aldı. Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği "En iyi 50 öğretmen" arasında gösterilmişti.

Akgül, anaokulunda ziyaret ettiği Nurten öğretmenle bir süre sohbet etti. Anaokulunda bulunan sınıfları da gezen başkan Akgül başarısından dolayı Nurten Akkuş'u tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Akkuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ülkemi temsil ederek bu ödülü aldım. Çok mutluyum ve gururluyum. Belediye Başkanımız Sayın Halil Akgül'e de iyi niyet dileklerinden ve okulumuza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim." dedi.