Belediye Başkanı Başer Süleymaniye'de Kayak Yaptı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde kayak yaptı.
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını inceleyen Başer, mahallede kayan vatandaşlara eşlik etti.
Başer, bir süre kayak yaparak karın keyfini çıkardı.
Başkan Başer, kayak yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
