Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu üniversite öğrencisinin kedi evi isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, üniversite öğrencisinin yurt bahçesindeki kediler için istediği kedi evini yurda gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi Simge Kaynak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden "Sayın Başkanım, biz Tokat KYK yurdunda kalan öğrenciler olarak yurdumuzda bulunan kedilerimiz için bu soğuk kış gününde sizden kedi evi istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olursanız seviniriz." mesajı attı.

Mesajı alan Eroğlu, yetkililere bu konuda talimat verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılmayan kameriye malzemelerinden üretilen kedi evi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesine yerleştirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su takviyesinin devam ettiğini belirterek, "Sokaktaki kedilerimiz üşümesin diyerek kedi evlerimizin sayısını her geçen gün daha da artırıyoruz. Yine tüm kedi evlerimizin mama ve su takviyesini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Çünkü onlar Allah'ın bize emaneti. Soğuk havalarda onları da unutmuyoruz. Simge kardeşimiz de bizden sosyal medya aracılığı ile kedi evi talebinde bulunmuştu. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde bu talebi yerine getirdiler. Öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak da "Sosyal medya üzerinden yaptığımız başvuruya çok hızlı bir şekilde dönüş yapıldı. Sayın Belediye Başkanımıza, tüm yurt öğrencileri adına teşekkür ediyoruz." dedi.