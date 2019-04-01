Belediye Başkanı Seçilen Mehmet Abdi Bulut, Belediyede Tebrikleri Kabul Etti

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Mehmet Abdi Bulut, belediyede tebrikleri kabul etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Mehmet Abdi Bulut, belediyede tebrikleri kabul etti.



Bulut, belediyeye gelişinde eski başkan Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş tarafından zılgıtlarla karşılandı ve kurban kesildi.



Vatandaşlarla selamlaşan Bulut, daha sonra başkanlık makamına geçti.



Bulut, burada yaptığı açıklamada, Kara'ya hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kendisine ve ekibine verilen destek için teşekkür etti.



Seçim meydanlarında "taş üstüne taş koymaya geldik" dediğini anımsatan Bulut, "Bu sözümüzün arkasındayız, taş üstüne taş koymaya geldik. Kilisliler rahat olsunlar hiçbir sıkıntı, dert, tasa yok. Güzel günler bizleri bekliyor." dedi.



Eski Başkan Hasan Kara ise seçimlerin kazasız belasız sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, demokrasinin batıdan daha iyi bir şekilde Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.



Halkın yüzde 80'in üzerinde oylamaya katıldığını ve demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Kara, yeni seçilen Bulut ve ekibine başarılar diledi.



Bulut, daha sonra tebrikleri kabul etti. Programa, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal da katıldı.

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