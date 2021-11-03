Belediye Başkanı tepki çeken "Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" sözleri hakkında konuştu: Dilim sürçtü - Son Dakika

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 1 Kasım'da ilçede bulunan Seyir Tesisi'nin icra yoluyla satılması hakkında düzenlendiği basın toplantısında ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirilen "AtaMarket Gıda Bankası'yla ilgili de bilgi verdi. Yapılan çalışmaları anlatan Başkan Deveci, " Karadeniz'deki büyük marketlerin, son kullanma tarihi bitmiş olan yiyecekleri takip edebiliyoruz ve gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi.

Başkan Deveci'nin açıklamasının ardından AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirerek, söz konusu ifadelerin kullanıldığı videoyu paylaştı ve "Sözün bittiği yerdeyiz" yazdı.

"SEHVEN İFADELER KULLANILMIŞTIR"

Konunun gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Deveci, "Kıymetli yurttaşlarım, gündemdeki 'Marketlerden son kullanma tarihi geçmiş' ibaresinin irticalen dil sürçmesi sonucu oluştuğu açıktır. Atakum'da insan sağlığına uygun olmayan hiçbir şeyi halkımıza sunmadık, sunmayız. Basın toplantısında sehven ifadeler kullanılmıştır. İlgili ifade dil sürçmesiyle 'son kullanma tarihi bitmiş ürünler' olarak sarf edilmiş ancak doğrusu 'son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler' olacaktır.

"TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN BULURSANIZ GÖREVİ BIRAKIRIM"

AtaMarket Gıda Bankamız, denetime açık, şeffaf bir şekilde halkımıza hizmet ediyor. Binlerce hemşehrimize hizmet eden bu anlamlı çalışma, herkesin denetimine açık. Halkımıza arz ettiğimiz tek bir tarihi geçmiş ürün bulursanız görevimi bırakıp giderim. Böyle bir dil sürçmesiyle hizmetimiz heba edilmemeli. Yazık olur emeklerimize, halkımızla olan dayanışmamıza" ifadelerini kullandı.



