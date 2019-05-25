Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (4)

Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (4)

8 dakika önce

ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTIKonya'da, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K.

Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (4), System.String[]

ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTI
Konya'da, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:05 Kaynak: DHA
Doğanhisar, İhsan Öztoklu, Güncel
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