Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (4)
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ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTIKonya'da, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:05 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTI
Konya'da, Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası başkanı Abdullah K. ve amcası Osman K.'nın yanı sıra Öztoklu'yu daha önce sosyal medyadan 'Başkan çok kaşınıyor ölecek gibi' şeklinde tehditler paylaşan İrfan K. ile Necmi Y.'nin de gözaltına alınıp, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
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