Belediye başkanı kendi yaptığı hatta mahsur kaldı - Son Dakika

Belediye başkanı kendi yaptığı hatta mahsur kaldı

Son Güncelleme: 22.09.2023 14:31

Yusufeli Barajı'nda belediye tarafından kurulan 1 kilometrelik zipline hattını denemek isteyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı. Aytekin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kurtarılabildi.

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda belediye tarafından yapılan 1 kilometrelik zipline hattını kullanıma açılmadan denemek isteyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, mahsur kaldı. Endüstriyel dağcılar tarafından kurtarılan Aytekin, 'İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım" dedi.

Yusufeli ilçesinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda Yusufeli Belediyesi tarafından 1 kilometrelik zipline hattı kuruldu. Henüz kullanıma açılmayan Şehitler Tepesi ile Sanayi mevkii arasındaki hat çalışmalarının son durumuna ilişkin yerinde incelemelerde bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, denemek amacıyla zipline yapmak istedi.

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80 METRE YÜKSEKTE MAHSUR KALDI

Ancak Aytekin, bir süre sonra makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı. Endüstriyel dağcı Tolga Albayrak, aynı hat üzerinden ulaştığı Aytekin'i kendisine bağlayıp çıkış noktasına getirdi.

"YUSUFELİ'NİN CAZİBE MERKEZİ OLMASI LAZIM"

15 dakika hat üzerinde mahsur kalan Belediye Başkanı Aytekin, "İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım. Parkurda denemeler devam ediyor. Bu durumla ilgili gerekli ayarlar da yapılacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Turizm için barajımızı değerlendirmek istiyoruz. Kano, rafting ve zipline yapılması için çalışmalarımız var. Yusufeli'nin Cazibe merkezi olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Belediye başkanı kendi yaptığı hatta mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanı kendi yaptığı hatta mahsur kaldı - Son Dakika
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