Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan muhtarlara kutlama - Son Dakika

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na bağlı Kastamonu Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek 'Muhtarlar Günü'nü kutladı.

'19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle ilk ziyaretini Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi'ne gerçekleştiren Başkan Vidinlioğlu'nu, Dernek Başkanı Ahmet Şatırgil ve diğer üyeler karşıladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, belediye ve muhtarların karşılıklı istişare ve koordinasyon içerisinde çalıştığına vurgu yapıldı. Türkiye Muhtarlar Derneği Kastamonu Şubesi ziyaretinin ardından Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na bağlı Kastamonu Muhtarlar Derneği ile görüşen Başkan Vidinlioğlu, tüm muhtarların gününü kutladığını ifade etti. Muhtarlar, ziyaret ve yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na teşekkür ettiler. Kastamonu MHP İl Başkanı Emin Çınar'ın da eşlik ettiği ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Çölez ve beraberindeki üyeler ise, Belediye Hizmet Binası'na gelerek Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Vidinlioğlu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kastamonu Belediyesi sınırları içerisinde kalan her bölgemize hizmet götürüyoruz. Yıllık çizelgemizde planladığımız akışa göre bütün mahallelere gerekli yatırımları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle görüş alışverişi yapmak, belediyemiz için çok önemli. Sizlerin görüşleriyle vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebiliyoruz" dedi. - KASTAMONU