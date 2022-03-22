Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi

22.03.2022 16:00
Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a makam odasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi.

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a makam odasında silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş istediği öğrenilen Emre D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan Emre D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan Emre D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Emre D. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre D. Kastamonu Adliyesine sevk edildi. - KASTAMONU

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanına silahlı saldırı düzenleyen şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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