Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanından Okula Okuma Odası Desteği

Belediye Başkanından Okula Okuma Odası Desteği

1 saat önce

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için, babası Hakkı Sungur adına okuma odası yaptırdı.

Belediye Başkanından Okula Okuma Odası Desteği, System.String[]
Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, Şehit Lokman Erkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için, babası Hakkı Sungur adına okuma odası yaptırdı.


Sungur, her öğrencinin en iyi eğitimi almasının temel eğitim haklardan biri olduğunu, bunun köy veya şehirde olmasının hiç fark etmediğini söyledi.

Öğrencilerin daha iyi eğitimi alabilmeleri, en güzel ortamlarda eğitim öğretim yapabilmelerinin çok önemli olduğunu ifade eden Sungur, "Öğrencilerimize bu ortamı sağlayarak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla, babam rahmetli Hakkı Sungur adına bir okuma odası yaptırmayı düşündüm. Amacımız öğrencilerimizin burada sakin bir ortamda okuma yapıp, okumalarını geliştirmeyi sağlamaktır." dedi.

Okulun müdür yardımcısı Mustafa Mutlu Kadayıfçı da Başkan Doğan Sungur'un her konuda kendilerine yardımcı olduğunu ve isteklerinin hiç birini geri çevirmediğini ifade ederek kendisine teşekkür plaketi sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Nevzat Doğan, Doğankent, Sorgun, Doğan Sungur, Güncel
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