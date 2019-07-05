Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı (2)
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TOPRAĞA VERİLDİMersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tabancayla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın tabancayla başından vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Meryem Aktan'ın cenazesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Silifke İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Meryem Aktan'ın cenazesine Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, meclis üyeleri yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Aktan'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Kurtuluş Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı
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