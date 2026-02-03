Belediye Başkanları Hakkında Suçlamalar Devam Ediyor - Son Dakika
Belediye Başkanları Hakkında Suçlamalar Devam Ediyor

03.02.2026 13:26
200 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar savunmalarını yapmaya devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, savunma yapan İSFALT Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Rana Uysal, iddianamede ihaleye fesat karıştırma suçuyla suçlandığını, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını iddia etti.

Sanık Uysal, bütçe kontrolü yapma gibi bir görevinin bulunmadığını belirterek, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Sencer Hacıoğlu da savunmasında, 2006 yılında uygulama mühendisi olarak çalışmaya başladığını, 2016 yılında uygulama şefi olarak atandığını ve sonrasında ihale komisyon üyesi olarak görevlendirildiğini söyledi.

Sanık Hacıoğlu, "İhalelerin asfalt yapım süreçlerini kontrol eden müdürlükte görev yapıyordum. Bahse konu ihaleler ihtiyacı gidermek için yapılan ihaleler. 2016 yılında uygulama şefi olarak atandım. İhale komisyon üyesi olarak görevlendirilmeye başladım. Kontrolle gerçekleştiririz. Görevlendirmemiz yoksa yaklaşık maliyetler bizimle paylaşılmaz." dedi.

İhaleye fesat karıştırmakla 3 farklı eylemden suçlandığını anlatan sanık Hacıoğlu, ihalelerde kamu zararının oluşmadığını öne sürdü.

Şahsıyla ilgili bir suçlamanın olmadığını, komisyon üyesi olduğu için suçlamaların yapıldığını kaydeden sanık Hacıoğlu, "Hangi eylemi, hangi fiili yaparak suç işlediğim iddianamede yok. Aktif ya da pasif ne yaparak örgüte ait firmaya ihaleyi kazandırdığım iddianamede yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı olan tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz da savunmasında, 70 yaşında olduğunu, hayatının haksızlık ve hukuksuzlukla mücadeleyle geçtiğini ve ömrü boyunca da suç örgütleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Yılmaz, 2019 yılında Beşiktaş Belediyesi'ne meclis üyesi olarak seçildiğini ve başkan Rıza Akpolat'ın kendisini başkan yardımcısı olarak seçtiğini anlattı.

Sosyal demokrat olduğunu belirten sanık Yılmaz, savunmasında, "Denetimlerin nasıl yapıldığını herkes bilir. Sayıştay ve mülkiye müfettişleri her sene bize genel denetime gelir. Bu denetimlerle hiçbir suçlamayla karşılaşmadık. Devletin bu kurumların yaptığı denetimlerin bir önemi yoksa, bu denetimler neden yapıldı. Ne ben, ne arkadaşlarım bir suç işlemedik. İhaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandım. Raporlarda, sadece o ihalelere olur verdiğim görülecektir. Bilirkişiler benim attığım imzanın karşılığını biliyor. Peşinen suçlu ilan edildim, ben isyan etmeyim de kim etsin? Ben adaletin, hukukun peşindeyim. Aleyhimdeki ifadeler soyut, mesnetsiz ifadelerdir." ifadelerini kullandı.

"Özel evrakta sahtecilik" suçuyla da suçlandığını ifade eden sanık Yılmaz, iddianame kabul edildikten sonra "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "örgüte yardım etme" suçlarını öğrendiğini, gizli tanıkların beyanlarını kabul etmediğini kaydetti.

Bir belediyenin bir taşınmazını satmasının suç olmadığını da aktaran sanık Yılmaz, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütünü tanımıyorum. Aktaş'ın geçmişini bilmem. Yapı içerisindeki kişileri tanımıyorum. Bu suç örgütüne yardım edecek kadar ne çıkar sağlamışım ki yardımcı olayım." şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

Kaynak: AA

Güncel

