Belediye başkanlarından İncetoprak'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte MHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli il başkanı Adnan kardeşimize, belediye başkanlarımızı temsilen Melikgazi, Kocasinan, Hacılar belediye başkanları olarak kendisini ve kıymetli yönetim kurulu üyesi dostlarımızı ziyaret etmiş bulunuyoruz" dedi. Konuşmasında, sağduyu ile birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyden önce başarılar diliyorum, Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Adnan kardeşimiz, Kazancılar eşrafından sevilen, sayılan, güvenilen, geçmişten beri tanıdığımız dostumuz. O açıdan bizler de üzerimize ne düşüyorsa, her türlü çalışmalarında yer almak her zaman bizim görevimiz. Zaten tüm siyasi partilere de bu yaklaşım içerisinde bulunuyoruz. Sağduyu ile inşallah bu şehrimize birlikte hizmet etmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cenab-ı Allah hizmet etmeyi nasip eylesin. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretinizden dolayı yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten ziyaretiniz bizi çok onurlandırdı. Her zaman yanımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah birlikte güçlü bir şekilde bu memleket için ne yapılması gerekiyorsa biz de her şeye hazırız" diye konuştu. - KAYSERİ