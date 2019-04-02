Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanlığına Seçilen Saklı'dan, Budak'ın Kabrine Ziyaret

Belediye Başkanlığına Seçilen Saklı'dan, Budak'ın Kabrine Ziyaret

1 saat önce

Şemdinli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Tahir Saklı, PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Partili Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Belediye Başkanlığına Seçilen Saklı'dan, Budak'ın Kabrine Ziyaret, System.String[]
Şemdinli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Tahir Saklı, PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Partili Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Teşkilatı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Hakkari'de AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adayı olan ve üç yıl önce evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarı başında dua etti.

Babasının da mezarını ziyaret ettikten sonra beraberindekiler ile seçim bürosuna geçen Saklı, burada tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:17 Kaynak: AA

PKK, Tahir Saklı, AK Parti, Ahmet Budak, Güncel
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