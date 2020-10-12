Belediye çalışanlarına müzikli karşılama - Son Dakika

Belediye çalışanlarına müzikli karşılama

12.10.2020 10:50

- Belediye çalışanlarına müzikli karşılama Ümraniye Belediyesi hafta başında personeline bir sürpriz yaparak, belediyeye gelen personeli müzikle karşıladı.

- Belediye çalışanlarına müzikli karşılama

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi hafta başında personeline bir sürpriz yaparak, belediyeye gelen personeli müzikle karşıladı. Pazartesi sendromunu yenmek ve personelin motivasyonunu yükseltmek için başlatılan uygulama, belediye çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ümraniye Belediyesi hafta başında personelini klasik müzik eşliğinde karşıladı. Pazartesi günü belediyeye giriş yapan belediye çalışanları ve vatandaşlar, bu uygulama karşısında memnun kaldı. Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi personeli tarafından uygulamaya geçirilen bu karşılama her hafta başında farklı müzik türleri ile gerçekleşecek.

Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi personeli Sümeyye Turgut, " Biz Ümraniyelilere zaten müzikal anlamda çok ciddi bir hizmet veriyoruz. 2019 yılında kuruldu Müzik Akademimiz. Pazartesi sendromunu yenmek için bu uygulama ile daha iyi bir motivasyon olacağını düşündük. Müzikal dinleti ile güne başlamalarının iş verimliliğini de arttıracağını düşündük. Vatandaşımızın yanı sıra personelimizi de ihmal etmek istemedik. Bundan sonra her Pazartesi farklı konseptlerde dinletilerimiz gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

Belediye çalışanı İbrahim Özcan, "Personeli daha iyi motive etmek için yapılan güzel bir etkinlik. Hem de bu zorlu pandemi sürecinde burada hizmet almaya gelen vatandaşlarımız için güzel bir karşılama oldu. İstanbul'da sanırım ilk defa Ümraniye Belediyesi'nde böyle bir uygulama yapıldı. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir başka belediye çalışanı Leyla Demir ise, "Daha işe gelir gelmez bence harika bir karşılama oldu. Hem çalışanlar için hem buraya gelen insanlar için güzel bir karşıalama. Müzik hem sakinleştirici hem de müzik ruhun gıdası diyorlar o yüzden sabah sabah bence çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Belediyeye gelen vatandaşlar da uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama
Belediye çalışanlarına müzikli karşılama

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye çalışanlarına müzikli karşılama - Son Dakika

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