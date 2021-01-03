Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı

03.01.2021 00:55
Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, İbrahim Akdağ, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Belediye Erzurumspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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