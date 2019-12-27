Belediye Kütahyaspor'a yeni forvet

Bölgesel Amatör Lig 9.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Belediye Kütahyaspor Zaferspor'dan forvet Mehmet Çağrı Alpaslan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Forvet transferiyle ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden; " Zaferspor'dan, 1989 Bursa doğumlu, BAL'da 3 şampiyonluk yaşamış, TFF 3.Lig ve 3.Lige yükselme play-off tecrübesi olan forvet Mehmet Çağrı Alpaslan ile her konuda anlaşma sağlanmış ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" açıklaması yapıldı.



30 yaşındaki Mehmet Çağrı Alpaslan, futbol hayatına 2002 yılında Orhangazi Belediyespor alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. Daha sonra amatöre dönüş yaparak sırasıyla; Örnekköyspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Kızılcabölükspor formalarını giydi. Balçova Yaşamspor ve Yeşil Bursa A.Ş. 'deki profesyonel futbol hayatının ardından tekrar amatöre dönerek Manisa Futbol Kulübü, Çanakkalespor Futbol Kulübü, Halide Edip Adıvarspor, Isparta 32 Spor, Kale Belediyespor, Bursa Yıldırımspor ve son olarak Zaferspor' da futbol oynadı. Manisa Futbol Külübü, Kızılcabölük ve Halide Edip Adıvarspor ile BAL'da 3 şampiyonluk yaşadı.



"Büyük hedefleri olan büyük bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluyum"



TFF 3.Lig'de 53 maçta 10 golü, BAL'da 156 maçta 69 golü bulunan Mehmet Çağrı Alpaslan, mavi lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirterek " Büyük hedefleri olan büyük bir camianın parçası olmaktan dolayı mutluyum. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim, bana inanıp güvenenleri mahcup etmeden Belediye Kütahyaspor'un 3.Lige yükselmesi için gollerimi atmaya devam edeceğim. Bölgesel Amatör Ligdeki dördüncü şampiyonluğumu burada yaşamak istiyorum" dedi. - KÜTAHYA