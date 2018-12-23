Son Dakika Haberleri: Belediye Personeli Piknikte Buluştu

Belediye Personeli Piknikte Buluştu

1 saat önce

Edremit Belediyesi Personel A.Ş. personelleri tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma pikniği düzenlendi.

Belediye Personeli Piknikte Buluştu, System.String[]
Edremit Belediyesi Personel A.Ş. personelleri tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma pikniği düzenlendi.

Hanlar mevkiinde gerçekleştirilen pikniğe Belediye Başkanı Kamil Saka, eşi Günseli Saka, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "Ben ne ezilen, ne ezen, insanca, halkça bir düzen diyerek bu yola çıktım. Hayattaki en önemli felsefemde "Emek en yüce değerdir" dedim. Bu doğrultuda yaptığım çalışmalarda sizlerin hakkını bir parça da olsa verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yüzlerce işçinin katıldığı piknikte işçiler Başkan Kamil Saka'ya teşekkürlerini ileterek, her zaman Başkan Saka'nın yanında olduklarını belirttiler. Ayrıca piknikte, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş'ın da doğum günü kutlandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

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