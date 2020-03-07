Belediye personelinden örnek davranış - Son Dakika
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Belediye personelinden örnek davranış

6 saat önce

Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur, Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu bir miktar paranın sahibini bulamayınca mahalle muhtarı İsmail Pekmezci'ye teslim etti.

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Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yakup Temur, Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı sırada bulduğu bir miktar paranın sahibini bulamayınca mahalle muhtarı İsmail Pekmezci'ye teslim etti.


Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Yakup Temur, Bayburt merkez Uzun Gazi Mahallesinde temizlik yaptığı esnada bir miktar para buldu. Çevrede yaptığı araştırmada paranın sahibini bulamayan Temur, parayı mahalle muhtarı İsmail Pekmezci'ye verdi. Temizlik işçisinin yaptığı örnek davranış insanlık ölmemiş dedirtti. Paranın bir ihtiyaç sahibinin veya emekli birisinin olabileceğini düşündüğünü belirten Temur, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yine böyle bir durumla karşılaşsam aynı şekilde davranırım" dedi.


Uzun Gazi Mahalle Muhtarı İsmail Pekmezci ise, Temur'un örnek davranışının takdire şayan olduğunu söyledi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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