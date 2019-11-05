Son Dakika Haberleri: Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandı

Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandı

7 saat önce

Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandıDİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile sürekli irtibat halinde olan ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen biri mevcut...

Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile sürekli irtibat halinde olan ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen biri mevcut ve biri de eski HDP'li Hani Belediyesi meclis üyesi olan 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü ile sürekli irtibata geçerek verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen Hani Belediyesi HDP meclis üyesi Rojbin kod adlı G.A., Hani Belediyesi HDP eski meclis üyesi A.T. ve E.A. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak belirlenen adreslere operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda Rojbin kod adlı G.A., A.T. ve E.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca Hani Belediyesi HDP meclis üyesi Rojbin kod adlı G.A. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklanmış, A.T. ve E.A. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Belediyedeki faaliyetleri terör örgütüne aktaran HDP'li meclis üyeleri yakalandı

Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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