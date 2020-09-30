Belediyeden eğitime destek - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede oluşturduğu 30 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası'yla uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin derslere erişimini sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla öğrenciler derslerine EBA TV üzerinden devam ediyor. Sultanbeyli'de evinde internet ve bilgisayarı bulunmadığından eğitimine devam etmekte zorlanan öğrenciler için Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti. Öğrencilerin eğitimine destek veren belediye, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı usullere uygun EBA Destek Noktaları oluşturdu.

Belediyenin başlattığı "Çocuklarımız İçin İyilik Seferberliği" kampanyasıyla da eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığına dikkat çekilerek ilçedeki hiçbir çocuğun derslerinden uzak kalmamasının hedeflendiği belirtildi. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine destek olmak isteyen iyilik gönüllüleri, öğrencilere tablet hediye edecek. Öğrenciler böylece derslerine kaldığı yerden devam edebilecek. Tablet hediye etmek isteyen gönüllüler iyilikseferberligi.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Eğitim alanında ilçenin çok önemli yollar kat ettiğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Çocuklarımızın sağlıklı şekilde eğitimlerini sürdürmesi bizim öncelikli meselemiz. İlçemizde hamdolsun eğitim anlamında bugüne kadar çok büyük çalışmalar yaptık. Dünya olarak zorlu bir süreçten geçsek de gençlerimizin eğitimi için belediye olarak canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Başkan Hüseyin Keskin şöyle devam etti;

"İlçemizdeki okullar ve gençlik merkezlerimizde tedbirlere uygun EBA Destek Noktaları oluşturduk. İlçemizde ikamet eden öğrencilerimiz bu destek noktalarıyla inşallah derslerinden geri kalmayacak. Diğer taraftan başlattığımız 'Çocuklarımız İçin İyilik Seferberliği' kampanyası ile ilçemizdeki gönüllülerle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi iyilik çatısı altında buluşturacağız. İyilik gönüllülerimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet hediye ederek eğitimlerine katkıda bulunacak. Öğrencilerimize tablet hediye etmek isteyen iyilik gönüllüleri iyilikseferberligi.com adresi üzerinden başvuru yapabilir"