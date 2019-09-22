Son Dakika Haberleri: Belediyeden üniversite öğrencilerine aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Belediyeden üniversite öğrencilerine aşure ikramı

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Belediyeden üniversite öğrencilerine aşure ikramı, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede gerçekleştirilen aşure etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine de aşure ikramında bulundular. Rabbim her zaman böyle birlik içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu, öğrencilere aşure ikram ettikten sonra onlarla bir süre sohbet edip, masa tenisi oynadı.

Nihat Hatipoğlu, Gaziantep, Şahinbey, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damadını kına gecesinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adam: 20 gün önce planladım
Kaporasını aldı, sattığı adam ve aracı kayıplara karıştı Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 17:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyeden üniversite öğrencilerine aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]