Belediyeden üniversite öğrencilerine aşure ikramı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede gerçekleştirilen aşure etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine de aşure ikramında bulundular. Rabbim her zaman böyle birlik içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu, öğrencilere aşure ikram ettikten sonra onlarla bir süre sohbet edip, masa tenisi oynadı.