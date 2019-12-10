Son Dakika Haberleri: Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı
Son Dakika Güncel Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı - Son Dakika

Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı

6 saat önce

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek, yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

Belediyelerden 120 bin dolarlık muza atıfta bulunan esprili paylaşımlar yapıldı, System.String[]

Türkiye'deki bazı belediyelerin, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan 'Komedyen' isimli eserinden esinlenerek, yörelerine has lezzetleriyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli lezzeti olan pastırmanın duvara bantlanmış fotoğrafını, resmi Twitter hesabından "Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp 120 bin dolar değer biçer. Mutfağı zengin şehir Kayseri'de sizleri pastırma yemeye bekliyoruz. Senin değerin parayla ölçülmez." ifadeleriyle paylaştı.

Aynı yöntemle hamsi fotoğrafı paylaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ise fotoğrafın altına "Eser dediğin böyle olur. Buğulaması daha da güzel olur." notunu düştü.

Biberiyle meşhur Şanlıurfa'da da Büyükşehir Belediyesi "Değeri paha biçilemez sanat eserimiz" notuyla kırmızı biber fotoğrafı paylaştı.

Duvara bantlanmış badem içi fotoğrafı paylaşan Datça Belediyesi ise "Besleyici değeri daha yüksek olmasına rağmen biz Datçalılar çok daha makul rakamlar talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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