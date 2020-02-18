Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek - Son Dakika Ekonomi

Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek

7 saat önce

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinden ilk mandalinalar toplandı.

Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek, System.String[]

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinden ilk mandalinalar toplandı.


Bitez'de belediye mülkiyetindeki mandalina bahçesinin aslına uygun hale dönüştürülmesinin ardından, bahçeden ilk mandalinalar toplandı. Geçtiğimiz yıl belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden düzenlenen, budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılarak yeniden hayata kavuşturulan model mandalina bahçesinde yetişen mandalinalar, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dalından toplanarak kasalara konuldu.


Mandalina üreticilerine örnek ve öncülük teşkil etmesi adına katma değerli ürün yaratmak isteyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, toplanan 1 ton mandalinanın kurutulmasını sağlamak amacıyla Fethiye'de bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karaçulha Toptancı Hali içinde kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi'ne ulaştırıldı. Kurutulmuş mandalinalar paketlenerek, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden vatandaşlarımıza ikram edilecek.


Ayrıca Bodrum genelinde belediyeye ait diğer mandalina bahçelerinin de bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Bitez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 1 milyon 300 bin liralık yakıt ikmali yapıldı
Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:10:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]