Belen'e tarih turu - Son Dakika
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Belen'e tarih turu

6 saat önce

Belen'e tarih turuDoğal güzelliği ve 500 yıllı aşkın tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hatay'ın Belen ilçesine, 'tarihi yapılar' turu gerçekleştirildi.

Belen'e tarih turu

Doğal güzelliği ve 500 yıllı aşkın tarihi yapılarıyla dikkat çeken Hatay'ın Belen ilçesine, 'tarihi yapılar' turu gerçekleştirildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı faaliyet gösteren seyahat acentelerinin sahipleri, Belediye Başkanı İbrahim Gül'ü makamında ziyaret etti. Belen'in gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihi güzelliklerinin tanıtımını yapan Belediye Başkanı İbrahim Gül, yaptığı görüşmelerin ardından Hatay'a gelen turistlerin ilçelerine uğramaları adına, yapılabilecek çalışmalar üzerine turizmcilerle istişarede bulundu.

500 yılı aşkın tarihi kervansaray ve diğer tarihi mekanlar, turizmcilerden tam not aldı. Turizmciler, küçük dokunuşlarla Belen'de güzel işler çıkarabileceklerini ve bu alanların bir an önce turizme kazandırılması için yetkililerin gerekli çalışmaları başlatmaları gerektiğini ifade etti.

Hatay'ın turizm çeşitliliği açısından çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan turizmciler, deniz-kum-güneş üçlemesi, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilde tarih, kültür, doğa, sağlık, kış ve yaz turizmi gibi çok alternatiflerin değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Belen'e tarih turu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, İbrahim Gül, Hatay, Belen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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