Belgesel değil, Karadeniz dağları

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2 saat önce
Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" araştırması başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun
Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" araştırması başladı. Alucra
, Şebinkarahisar
ve Çamoluk
kırsallarından yapılan ilk çalışmalar sonucu bölgede bulunan birçok yaban hayvanları fotoğraflandı. Aralarında ayılarında bulunduğu yaban hayvanları envanterinin çıkartılması çalışmalarının yıl içerisinde de devam edeceği öğrenildi.
Fotoğraflanan yaban hayvanları arasında ayılar, dağ keçileri, kuş türleri ve tavşanların yanı sıra birçok yaban hayvanı fotoğraflanarak kayıt altına alındı. - GİRESUN
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