Son Dakika Haberleri: Belgesel değil, Karadeniz dağları
Son Dakika Güncel Haber

Belgesel değil, Karadeniz dağları

2 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" araştırması başladı.

Belgesel değil, Karadeniz dağları, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" araştırması başladı.

Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk kırsallarından yapılan ilk çalışmalar sonucu bölgede bulunan birçok yaban hayvanları fotoğraflandı. Aralarında ayılarında bulunduğu yaban hayvanları envanterinin çıkartılması çalışmalarının yıl içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

Fotoğraflanan yaban hayvanları arasında ayılar, dağ keçileri, kuş türleri ve tavşanların yanı sıra birçok yaban hayvanı fotoğraflanarak kayıt altına alındı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
Şebinkarahisar, Alucra, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belgesel değil, Karadeniz dağları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]