Son Dakika Haberleri: Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!
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Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!

1 saat önce

2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.

Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!, System.String[]

2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.


Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine ek olarak 1 milyon 750 bin Euro ödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı.


Feghouli'nin hikayesini izliyoruz;


Ayrıca 75 maç barajını geçen Belhanda eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken Belhanda için geride kalan dönemde Dinamo Kiev'e toplam 9 milyon 750 bin Euro (57 milyon 400 bin TL) ödeme yapıldı...


Younes Belhanda, Dinamo Kiev, Ukrayna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:47 
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