Belhanda Dinamo Kiev'e çalıştı!

2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı.



Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçen 2 sezonda Ukrayna temsilcisine ek olarak 1 milyon 750 bin Euro ödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı.



Feghouli'nin hikayesini izliyoruz;



Ayrıca 75 maç barajını geçen Belhanda eski kulübüne dev bir prim daha kazandırdı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken Belhanda için geride kalan dönemde Dinamo Kiev'e toplam 9 milyon 750 bin Euro (57 milyon 400 bin TL) ödeme yapıldı...



