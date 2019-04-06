Son Dakika Haberleri: Belhanda'ya Maçtan Sonra Destek

Belhanda'ya Maçtan Sonra Destek

55 dakika önce

Galatasaraylı taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı tribüne çağırdı.

Belhanda'ya Maçtan Sonra Destek, System.String[]
Galatasaraylı taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı tribüne çağırdı. Soyunma odasından sahaya geri gelen Belhanda taraftarlara üçlü çektirdi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederken, Faslı futbolcu Younes Belhanda, 86. dakikada kazanılan penaltıyı atmak istemiş fakat Diagne atmıştı. Maçtan sonra direk soyunma odasına giren Belhanda'ya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarda bulunarak moral verdi. Yıldız futbolcu daha sonra sahaya geri döndü. Taraftarların tezahüratlarına karşılık veren Belhanda, üçlü çektirdi.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Younes Belhanda, Güncel
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