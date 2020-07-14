Bellona Kayseri, Fatma Dikmen'e imza attırdı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, alt yapı oyuncularından Fatma Dikmen ile anlaşmaya vardı.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yeni sezon için güçlü bir kadro kurarak başarı çıtasını yükseltmek isteyen Bellona Kayseri Basketbol takımı, albt yapı sporcularından Fatma Dikmen ile anlaşma yaptı.



1,73 cm boyundaki ve 18 yaşındaki Fatma Dikmen ile ilgili sosyal paylaşım sitelerindeki Bellona Kayseri Basketbol hesabından "Genel Menejerimiz Ahmet Bozbey'in gerçekleştirdiği imza töreninde alt yapı oyuncumuz Fatma Dikmen ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Sporcumuza başarılarla dolu 5 yıl diliyoruz" denildi. - KAYSERİ