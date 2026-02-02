Belucistan'da 145 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Belucistan'da 145 Militan Etkisiz Hale Getirildi

02.02.2026 11:17
Pakistan, Belucistan'da düzenlenen operasyonlarda 145 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pakistan, Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militanların sayısının 145'e yükseldiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde militanlara yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Operasyonlarda 145 militanın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bugti, çıkan çatışmalarda 17 güvenlik görevlisi ile 31 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bugti, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının, ülkenin "terörle mücadele"yi başlatmasından bu yana tek bir günde kaydedilen en yüksek rakam olduğunu ifade etti.

Hindistan, Pakistan'ın suçlamalarını reddetti

Hindistan Dışişleri Bakanlığından Pakistan'ın, Belucistan'da saldırı girişiminde bulunan militanların "Hindistan destekli" olduğu yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"Asılsız" olduğu ifade edilen iddiaların reddedildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın, dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmek için her zamanki taktiklerine başvurduğu" savunuldu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğu ifade edilmişti.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Militan, Güncel

