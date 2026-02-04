Belucistan'da 197 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan, Belucistan eyaletinde 31 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militan sayısının 197'ye yükseldiğini bildirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan güvenlik güçleri Belucistan'da operasyonlarını sürdürüyor.

Yetkililer, 31 Ocak'tan bu yana düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen militan sayısının 197'ye yükseldiğini açıkladı.

Operasyonlarda çıkan çatışmalarda, siviller ile güvenlik güçlerinden de hayatını kaybedenler olduğunu belirten yetkililer, kayıpların sayısı ve kimliklerine dair bilgi vermedi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.