'Benim Adım Üzüm' filminin galası İzmir Sanat Kültür Merkezinde Yapıldı

Galaya katılanlar arasında Aktör Macir Sonkan, UKEB okullarının sahibi Filiz Üstel, İFOD Başkanı Seda Şengök, Gödence Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu, Bademler Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, Mahmut Türkmenoğlu KooperatifçilikVakfıBaşkanı Prof. Mustafa Kaymakçı, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Tayfun Özkaya, İzmir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, Tariş Üzüm Birliği Ar-Ge Müdürü Mübeccel Topuzoğlu, KFC Gıda Müdürü Cevat Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Filmin yönetmeni Ramazan Emiroğlu, küçük bir ekip olduklarını ve kırsalda tarımsal üretim yapan çiftçi ailelerin hikayelerini anlattıklarını belirtti. 2013 yılında film üretimlerini İstanbul'dan İzmir'e kaydırdıklarını söyleyen Emiroğlu bundan sonra da tarım, ekoloji ve çiftçi ailelerle ilgili filmler yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Filmin yapımcısı Nilgün Yanık Emiroğlu, bu filmin Ege Medeniyetini yaratan ürünler serisinin ikinci filmi olduğunu söyledi. Daha önce 'Ölümsüz Z' adlı belgeselde zeytinciliği, Egelilerin zeytine olan tutkusunu işlediklerini, bu filmle üzüm üreticilerini anlattıklarını belirten Emiroğlu incir üzerine önümüzdeki günlerde çekmeye başlayacakları filmle seriyi tamamlayacaklarını dile getirdi.

'Benim Adım Üzüm' bundan sonra da davet aldığı festivallerde ve özel gösterimlerde izleyici ile buluşmaya devam edecek.